Schylovalo se k tomu čtyři měsíce a na začátku nového roku, když to umožnilo počasí, na Venezuelu dopadl drtivý americký úder. Prezident Donald Trump rozhodl, že elitní vojáci dopravení do Caracasu ve vrtulnících při téměř souběžném zničení protiletecké obrany zajmou diktátora Nicoláse Madura.
Vše se povedlo, aniž by zasahující jednotky zaznamenaly jedinou ztrátu. Byla to skvělá ukázka nejvyššího vojenského umění americké armády, na kterém si body pochopitelně připsal i Trump. Alespoň prozatím mu Venezuela slouží jako ideální fackovací panák. Teprve podle dalšího vývoje uvidíme, jestli republikánskému vůdci pohlavek nevrátí.
Proč se vlastně Trump, který se ve volební kampani zapřísahal, že svoji vlast nebude zatahovat do zbytečných vojenských dobrodružství v cizině a bude mít Ameriku na prvním místě, tak zakousl právě do Venezuely?
Co se dočtete dál
- Proč hlavním důvodem útoku na Venezuelu nebyly ani drogy, ani ropa.
- Jaká je ve Venezuele současná situace.
- Jaké možnosti vývoje jsou nyní na stole.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.