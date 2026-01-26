Hned po spektakulárním dopadení venezuelského diktátora Nicoláse Madura v jeho ložnici a jeho převezení k soudu do New Yorku si Donald Trump řekl o Grónsko v duchu své logiky „to je naše polokoule“. Zbytky svého území získaného v koloniálních časech má ale na druhé straně Atlantiku nejen Dánsko. Jedno malé evropské království drží svá zámořská teritoria hned vedle Venezuely, napadené v rozporu s mezinárodním právem. Jen pár desítek kilometrů od jejího pobřeží leží ostrovy někdy zvané zkratkou ABC: Aruba, Bonaire a Curacao.
Tato území mají ve vnitřních záležitostech na Nizozemsku velkou autonomii, ale jejich zahraniční a obrannou politiku řídí politici v Haagu. Na rozdíl například od nedaleké Francouzské Guyany však nejsou součástí Evropské unie.
Co se dočtete dál
- Jak na zámořská území Nizozemska v Karibiku dopadne úspěšný americký zátah proti Nicolási Madurovi.
