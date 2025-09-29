Na mapě ostrůvek Anguilla najdou jen opravdoví zeměpisní fajnšmekři, ale na internetu patří k nejvyhledávanějším. Ne že by turisté najednou tak zatoužili po bělostných plážích karibského ráje, uživatelé světové sítě nemají ani tak zálusk na samotnou Anguillu jako na doménu z písmen AI. Po této anglické zkratce znamenající Artificial Intelligence (umělá inteligence) je od zavedení ChatGPT do služby v listopadu 2022 obrovská poptávka. A britské zámořské území zastrčené mezi Závětrnými ostrovy na tom skvěle vydělává.
Co se dočtete dál
- Jaký potenciál má doména .ai.
- Co plánuje malý ostrov v Karibiku.
- Jak to bylo s ostatními doménami.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.