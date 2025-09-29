Generativní umělá inteligence má v lidských životech i ve firemním sektoru stále větší využití a nejinak je tomu ve finančním sektoru. Například v pojišťovnictví momentálně významně pomáhá při vyřizování škod na čelních sklech vozidel. V Direct pojišťovně je zcela automaticky pomocí AI vyřízena třetina takových pojistných událostí. V ostatních případech pak tyto technologie připraví potřebnou dokumentaci natolik detailně, že lidským likvidátorům zbývá jen minimum práce.
Důležitou oblastí, kde AI finančním domům pomáhá, je také odhalování podvodů.
Co se dočtete dál
- Jak AI dokáže automaticky vyřídit pojistné události a kolik práce tím šetří lidem.
- Jak banky a pojišťovny využívají AI k odhalování podvodů a praní špinavých peněz.
- Jakým způsobem se mění pracovní pozice ve finančním sektoru díky nasazení AI.
- Jak virtuální asistenti v bankách zrychlují komunikaci a sbírají cenná data o klientech.
