Sam Altman, CEO americké firmy OpenAI, tento týden představil velký plán, který označuje za největší infrastrukturní pokrok moderní internetové éry. Společně s dalšími technologickými společnostmi Oracle, Softbank a Nvidia chce vybudovat datová centra za 850 miliard dolarů. Megalomanské plány, které jsou součástí projektu Stargate, mají podle Altmana zajistit další rozmach umělé inteligence. Jenže záměr má jeden podstatný energetický otazník a skeptici poukazují na to, že to není jediný zádrhel.
- Proč může být Altmanův projekt nesmyslný.
- Proč skeptici v tomto případě mluví o bublině.
- Proč může profitovat z datových center jaderná energie.
