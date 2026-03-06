OpenAI se snaží napravit si pověst. Firma Sama Altmana v posledních dnech údajně ztratila 700 tisíc platících zákazníků kvůli uzavření smlouvy s americkým ministerstvem obrany. Odchod předplatitelů je nejpravděpodobnějším důvodem, proč firma rychle začala nabízet dva nové velké jazykové modely a měsíční bezplatný přístup k placené verzi služby ChatGPT.
Model GPT-5.4 Thinking je určený pro službu ChatGPT a GPT-5.4 Pro a je dostupný pro zákazníky, kteří využívají programovatelné rozhraní k přístupu ke službám OpenAI místo webu či mobilní aplikace.
Co se dočtete dál
- Jaké nové schopnosti mají modely GPT-5.4 a v čem se liší od předchozí verze.
- Kolik budou nové systémy stát vývojáře a jak si stojí proti konkurenci.
- Proč se kolem OpenAI znovu rozhořel spor o využívání umělé inteligence v armádě.
