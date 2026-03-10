Výrobce Windows a Office se nechal předběhnout konkurencí. Anthropic i OpenAI nabízejí AI agenty, kteří umí ovládat osobní počítač a aplikace od Microsoftu. Redmondský obr na to nyní má odpověď v podobě nové služby Copilot Cowork.

Nový systém určený zatím pro firemní zákazníky má uvolnit živým zaměstnancům ruce a zbavit je nutnosti ztrácet čas rutinními úkoly. Microsoft pro Copilot Cowork použil technologii společnosti Anthropic. Snižuje tím svou závislost na umělé inteligenci od OpenAI.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak má nový Copilot fungovat jako autonomní AI agent v aplikacích Microsoft 365.
  • Proč Microsoft vedle OpenAI začíná více využívat modely Anthropicu.
  • Kolik budou firmy za nové AI funkce v balíku Microsoft 365 platit.
