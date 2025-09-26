Americký miliardář Larry Ellison, spoluzakladatel softwarové společnosti Oracle, v současné době druhý nejbohatší muž světa hned za Elonem Muskem, byl v kalifornském Silicon Valley léta považován za „dinosaura“. V době, kdy šéfové technologických gigantů Jeff Bezos (Apple), Satya Nadella (Microsoft) nebo Sundar Pichai (Alphabet, mateřská společnost Googlu) vsadili na cloud, Ellison ho považoval za marketingový trik, který prý nelze brát vážně.
Co se dočtete dál
- Jak byl v jednu chvíli bohatší než Musk.
- Co plánuje s TikTokem.
- Jak buduje mediální impérium.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.