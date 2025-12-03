Ještě nedávno stačilo, že společnost přislíbila velké investice do AI a cena akcií na burze vystřelila vzhůru. V poslední době ale na trzích panuje větší obezřetnost. Investoři mají obavy z takzvané AI bubliny, tedy přehnaně nafouklého ocenění technologických firem. Jedna část analytiků a investičních matadorů před AI bublinou varuje, druhá naopak tvrdí, že debaty o bublině jsou přehnané a ocenění technologických firem je obhajitelné. Ke skupině skeptiků se nově přidala centrální banka Velké Británie. Ta poukazuje na jeden velký problém v souvislosti s AI, který by mohl v případě prasknutí bubliny ohrozit stabilitu finančního systému.
- Proč Bank of England srovnává AI s dotcom bublinou.
- Jaké může mít prasknutí bubliny následky.
- Proč by mohlo podle centrálních bankéřů vzniknout nebezpečné domino.
