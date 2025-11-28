Celá řada bohatých lidí v Česku v posledních letech investovala do akcií a vyplatilo se jim to. Podle průzkumu J&T Banka Wealth Report 2025, kterého se zúčastnilo přes 450 českých a slovenských dolarových milionářů, se v loňském roce akcie podílely výrazným způsobem na zhodnocení jejich majetku. Pro nadcházející rok ale dolaroví milionáři nemají od akcií tak velká očekávání. Část zisků chtějí reinvestovat především do private equity. Neznamená to ale nutně, že by považovali akciové trhy za předražené nebo očekávali jejich brzký pád. „Vždy bude jedna strana, která bude říkat, že je to drahé, a druhá bude argumentovat, že není. Mít část majetku v akciích je nezbytná součást investičního portfolia,“ vysvětluje manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra, který se na kapitálových trzích pohybuje 25 let a s movitými klienty je v denním kontaktu.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny Roman Koděra mimo jiné popisuje, jak dolaroví milionáři přemýšlí o investicích, co bohatým klientům radí, pokud začne na trzích výprodej, nebo jaké akcie podle něj dokážou překonat známý akciový index S&P 500.
