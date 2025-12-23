Roky od sametové revoluce plynou a už i Česko se dostalo do pozice, kdy zakladatelé firem naplno řeší, jak zajistit jejich plynulé předání dalším generacím. Majitelé tak hledají způsoby, jak zachovat kontinuitu podnikání, aby firmy mohly fungovat i bez jejich přímé účasti a udržely si původní hodnoty i stabilitu. V zahraničí existuje řada podniků, které proces předávání zvládají po staletí. Některé z nich fungují nepřetržitě více než čtyři sta, jiné dokonce přes tisíc let.
Jejich historie navíc ukazuje, že dlouhověkost v byznysu nevychází z náhody, ale z kombinace pevných principů, schopnosti inovovat a respektu k tradici. Podívali jsme se proto na několik rodinných firem z různých koutů světa, které obstály ve zkoušce času. Každá z nich vznikla v jiné době a jiném prostředí, všechny však spojuje silná rodinná identita a důraz na dlouhodobost.
Co se dočtete dál
- Jaké principy rodinné firmy dodržují, aby vydržely fungovat po dlouhá staletí.
- Jak je možné, že některé firmy už tu jsou přes 1000 let.
