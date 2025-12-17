Fandí českému kapitálu a fascinuje ho, kolik schopných společností se světovým přesahem v Česku je. Aby ale jejich úspěch mohl pokračovat, musí být rodiny schopné firmu předat další generaci. Miroslav Jandečka se snaží sdílet dál své zkušenosti s řešením nástupnictví v podnicích, ostatně zabývá se tím i ve vlastní firmě BDO ČR. Navštěvuje setkání zakladatelů, kde se nejčastěji řeší, jak vychovat děti, aby firmu mohly jednou převzít, nebo jak v ní nastavit pravidla tak, aby přežila, i kdyby potomci nechtěli v byznyse pokračovat.
„Děti jsou v těchto společnostech vedeny podobně jako potomci šlechticů. A brzy se zapojují do chodu firmy. Oproti vrstevníkům mají poměrně velký náskok, ale na druhou stranu je to pro ně nezáviděníhodná role. Rodiče na ně mají méně času, okolí jim závidí, ve škole to nemají snadné,“ říká Jandečka s tím, že je běžné, když se potomci byznysu účastní třeba už od čtrnácti let.
V rozhovoru pro HN také hovoří o principech, které je třeba dodržovat, aby firma přežila po další generace, a také o své vlastní zkušenosti zakladatele společnosti a zároveň otce čtyř dětí.
Jak máte vyřešené nástupnictví ve vaší firmě?
Máme společenskou smlouvu, kde je zakotvené předkupní právo potomků a společníků firmy. Někteří společníci už mají v podniku své děti nebo jim své podíly i předali. Sám mám čtyři děti, všechny si už vyzkoušely práci v BDO, dcera je v ní už dlouho zaměstnaná. Neznamená to ale, že potomci musí vždy převzít podíl zakladatele a strávit celý život ve firmě. Jen tím chci říct, že i podnik, který má více společníků, může mít své nástupce, rodinné příslušníky. Stejnou podporu, jako mají rodinní příslušníci, mají ale i ostatní, kteří mají potenciál stát se partnerem. Tím se stávají ti nejlepší, ne ti privilegovaní. Pro úspěšnou výchovu nástupců se k nim partneři musí chovat stejně, bez ohledu na to, zda jde o rodinné příslušníky.
