Mluvit, mluvit, mluvit. To je podle Heleny Svárovské základní rada, jak zdárně zvládnout předání rodinného majetku další generaci. Může to znít banálně, ale tuhle ženu se vyplatí poslechnout. Už deset let je ředitelkou J&T Family Office, která se specializuje na správu rodinného jmění nejbohatších Čechů. V rozhovoru jsme probrali, jakých největších chyb se rodiny při mezigeneračním předávání jmění dopouštějí, v čem by se nejmajetnější Češi měli inspirovat v zahraničí, na co si při předávání jmění dát pozor a proč je pro zdárné předání žezla té další generaci klíčová i víra. A dozvíte se i to, proč je někdy důležité, aby Svárovská říkala svým klientům nepříjemné věci a bránila je tak před sebou samými.
Co se dočtete dál
- Jak ze svých dětí neudělat líné povaleče.
- Jak se mění dynamika rodinného majetku v průběhu generací.
- Kdy je ideální začít s plánováním předání majetku?
- Jak navázat dobré vztahy mezi rodiči a dětmi při předávání majetku.
