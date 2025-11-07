Firmy mohou někdy narazit na skutečně špatné manažery. Častěji se ale stává, že přesně nevědí, co chtějí – a nakonec vyberou člověka, který se na daném postu jen trápí, popisuje sedmatřicetiletý headhunter a odborník na leadership Jan Nezkusil. Prvním rokem vede českou a slovenskou pobočku personálněporadenské společnosti Kienbaum, která se specializuje na vyhledávání lidí do vedoucích rolí ve firmách.
V rozhovoru s HN popisuje, jak v praxi vypadá hledání nástupců do vedení rodinných firem, jejichž zakladatelé jsou na odchodu do důchodu. Nebo proč se na něj nyní častěji obrací manažeři a manažerky, kteří strávili i 20 let ve vedení tuzemských poboček korporátů. A jak přechody šéfů mezi firmami ovlivňuje růst obranného průmyslu po začátku války na Ukrajině.
Co se dočtete dál
- Kolik dnes berou manažeři a jak se to liší napříč regiony a firmami.
- Kteří manažeři chtějí nyní nejčastěji měnit práci a proč.
- Jak dnes vypadá headhunting nejvyšších rolí ve firmách.
