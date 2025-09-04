Na první pohled to zní jako popis ideálního výkonného zaměstnance. Ambiciózní, orientovaný na výsledky, přemýšlí nekonvenčně, působivě mluví. Odborníci ale varují, že při použití v inzerátu na pracovní pozici se přesně na tato slova ve velké míře chytají lidé s narcistními rysy, kteří se sice na některé pozice hodí, ale dokážou i rozložit pracovní kolektiv. Jakých dalších výrazů se vyvarovat a jak napsat skutečně dobrý inzerát? Zeptali jsme se expertů.
Co se dočtete dál
- Jak je to s narcistními kandidáty na pracovní pozice.
- Kterým konkrétním výrazům se v inzerátech vyhnout.
- A které použít namísto toho.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.