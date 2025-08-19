Pokud se někdo nyní přihlásí do výběrového řízení na pozici na pobočce České spořitelny, může první kolo videopohovoru podstoupit prakticky ihned po poslání životopisu. Klidně i o víkendu se mu totiž může věnovat Alex, asistentka vytvořená umělou inteligencí. Banka je jednou z mála firem, které v Česku testují hlubší zapojení AI asistentů do náboru. Technologie zcela proměnily způsob, jakým výběr kandidátů probíhá. Dávají ale také větší prostor podvodům, některé firmy se proto vrací ke starým způsobům.
„Dosavadní průběh pilotního testování nám potvrdil náš předpoklad, že AI dokáže být velmi efektivním pomocníkem při úvodní analýze velkého počtu zájemců o danou pozici,“ říká mluvčí banky Filip Hrubý. Ročně se na pobočky společnosti hlásí okolo šestnácti tisíc lidí a umělá inteligence efektivně pomáhá prvotní žádosti protřídit.
Co se dočtete dál
- Jak firmy dnes používají AI k náboru.
- V čem konkrétně je limituje AI Act.
- A proč firmy zjišťují, že je nejlepší dělat pohovory osobně.
