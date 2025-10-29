Budoucnost pracovního trhu formovaná rozšířením umělé inteligence znepokojuje firmy i zaměstnance. A jedni z prvních, kteří cítí jeho následky, jsou čerství absolventi. Pro ty bylo hledání práce po škole vždy obtížné, nástup AI teď ale jejich situaci komplikuje ještě víc. Podniky totiž v rámci úspor a zefektivnění zapojují robotické kolegy na jednoduché úkony, které donedávna zastali takzvaní junioři. Těchto začátečnických pozic tak otevírají stále méně. Letošní prváci se proto snaží pro pracovní trh lépe připravit – a stále více z nich začíná hledat praxi co nejdříve.
Co se dočtete dál
- S jakými problémy nyní chodí studenti za kariérními poradci českých univerzit.
- Jak situaci s uplatněním mladých lidí na pracovním trhu vnímají firmy.
- A zda juniorní role skutečně vymizí.
