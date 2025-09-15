Čtyřiadvacetiletý Ivo hledá práci už měsíce. Jako student magisterského oboru ekonomika a management na pražské Vysoké škole ekonomické chtěl souběžně zkusit získat první zkušenosti v marketingu nebo e-commerce. I přes absolvování řady pohovorů ale zatím nebyl úspěšný. Jak ukazují data pracovních portálů poskytnutá HN, patří jeho obory mezi ty první zasažené zefektivňováním práce kvůli umělé inteligenci. Některé firmy totiž v rámci úspor začaly omezovat nábor juniorů bez předchozích zkušeností v oboru.
Co se dočtete dál
- Kterých oborů se úbytek juniorních rolí dotýká.
- Zda vývoj znamená konec juniorních pozic.
- A o jaké lidi budou mít nyní firmy zájem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.