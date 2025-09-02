V americkém prostředí se tomu nově říká „job hugging“. Lidé se kvůli ekonomické nejistotě drží své stávající pozice jako klíště – „objímají ji“. A to i přesto, že je jejich práce už dávno přestala naplňovat. Po letních měsících, kdy firmy obnovují nábor a začínají rozmýšlet finanční plány na následující rok, ale podle odborníků nastává vhodná doba na změnu. Jak spolehlivě poznat, že je namístě?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • V jakých momentech Češi nejčastěji mění práci.
  • Proč se toho bojí.
  • Tři tipy, jak se skutečně do změny odhodlat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.