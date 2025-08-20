Jsem zaneprázdněný 12 měsíců v roce. Nikdy to nekončí. Pokud ale mám pořád co dělat, cítím, že mě to nabíjí a jsem plný energie. Tak popsal jeden z právníků zaměstnaných v auditorské firmě svůj vztah k práci. Skupina vědců v nové studii popsala, proč někteří lidé pracují v takovém tempu, že jim to poškozuje zdraví a vztahy s blízkými. A proč, i když se proti tomu firmy snaží zakročit, bývá jejich úsilí většinou marné.
Co se dočtete dál
- Proč se někteří výkonní zaměstnanci stávají závislí na práci.
- Co dělají firmy v řešení tohoto problému špatně.
- A jak ho skutečně vyřešit.
