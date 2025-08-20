Jsem zaneprázdněný 12 měsíců v roce. Nikdy to nekončí. Pokud ale mám pořád co dělat, cítím, že mě to nabíjí a jsem plný energie. Tak popsal jeden z právníků zaměstnaných v auditorské firmě svůj vztah k práci. Skupina vědců v nové studii popsala, proč někteří lidé pracují v takovém tempu, že jim to poškozuje zdraví a vztahy s blízkými. A proč, i když se proti tomu firmy snaží zakročit, bývá jejich úsilí většinou marné.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se někteří výkonní zaměstnanci stávají závislí na práci.
  • Co dělají firmy v řešení tohoto problému špatně.
  • A jak ho skutečně vyřešit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.