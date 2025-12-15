Český statistický úřad (ČSÚ) vydal na konci listopadu tiskovou zprávu, v které píše, že se v ČR za posledních 30 let (tj. od vstupu do OECD) reálná produktivita práce téměř zdvojnásobila. Částečně to pomohlo dohnat starší členské státy.

Jde o hodnotu množství zboží a služeb, které pracovník produkuje v daném čase. Jinými slovy, ať se nadřeme sebevíc, pokud se naše úsilí dostatečně nepromítá ve výsledné hodnotě (dané objemem a kvalitou výstupu), nezbohatneme.

  • Jak se změnila reálná produktivita práce v ČR za posledních 30 let.
  • Jaký vliv měly zahraniční investice na růst produktivity a mezd.
  • Jaké jsou hlavní bariéry pro reinvestice zahraničních investorů v ČR.
