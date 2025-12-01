Světovým byznysem hýbe propouštění. Mezi posledními ho oznámil například americký výrobce elektroniky HP. Do konce roku 2028 chce zredukovat počet pracovních pozic o šest tisíc. Odhaduje, že díky tomu ročně ušetří jednu miliardu dolarů. Sází totiž ve velkém na implementaci umělé inteligence, která firmě umožní zefektivnit vývoj a ušetří náklady na lidskou sílu.
Rozvoj AI jakožto důvod personálních škrtů uvádí v posledních měsících většina světových firem. Trh práce tak pomalu vstupuje do etapy, kdy podniky u některých rolí skutečně začnou dávat přednost levnějším „strojům“. Jak ale ukazuje nová analýza Yaleovy univerzity, jde pouze o začátek. Rozvoj AI se do skladby pracovního trhu v USA ve skutečnosti ještě nestihl příliš propsat. A za odhadem milionového úbytku pracovních míst v zemi jsou v tuto chvíli spíše jiné jevy.
