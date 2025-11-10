V posledních měsících se hodně skloňovalo jméno švédského start-upu Lovable, který se stal jednou z nejrychleji rostoucích softwarových firem v historii. Lovable využil pokroky AI v programování a přišel s vibecodingovou platformou, tedy prostředím, které běžným lidem umožňuje bez znalosti kódu vytvořit jednoduché aplikace nebo webové stránky. Stačí k tomu jen nápad a běžná slova. Novou vibecodingovou platformu nedávno spustil také český start-up Supernova, který působí v USA. Jeho zakladatel a CEO Jiří Třečák věří, že by se start-upu mohlo povést úspěch Lovable zopakovat, nebo dokonce překonat. „Pokud to zvládneme, tak se bavíme o obrovských částkách. Na tomto trhu není limit,“ vysvětluje. V rozhovoru také popisuje, jaký má AI dopad na kódování a proč v USA roste nervozita mezi seniorními programátory. 

  • Proč jsou v USA kvůli AI programátoři nervózní.
  • S čím chce český start-up napodobit úspěch Lovable.
  • Na jaké trhy plánuje expandovat a proč je mezi nimi Tchaj-wan.
