Ještě loni touto dobou vědělo o tomto start-upu ze švédského Stockholmu jen pár technologických nadšenců. Teď se o něm mluví jako o nejrychleji rostoucí softwarové společnosti v historii. Jeho produkt založený na umělé inteligenci může do velké míry změnit to, jak se dnes programuje a také jak se budují start-upy. I v Česku ale existují malé technologické společnosti, které pracují s podobnou technologií, a další budou zřejmě přibývat.
- Co je na této švédské společnosti pro investory tak zajímavé.
- Jak to, že se jí daří tak rychle růst.
- Jakou technologii využívá a proč to může změnit programování.
