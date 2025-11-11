V Německu vypukl zajímavý spor, který ilustruje, v jak nejistých časech se ocitá obrana Evropy a průmysl, který má pro tuto obranu vyrobit co nejrychleji co nejvíc co nejefektivnějších zbraní. Německé dilema prožívají všechny evropské armády a řeší ho i armáda americká. V sázce je budoucnost obřích investic zajišťujících bezpečnost obyvatel.
Pro Česko má německý spor ještě dopad v tom, že krom toho, že by se posilovaný bundeswehr měl stát páteří evropských sil, tak spousta českých firem už je nebo by se ráda stala subdodavateli německých výrobců.
Co se dočtete dál
- - Na co upozornil šéf německého start-upu
- - Jaké dilema řeší vojenští plánovači
- - Jaký je v Evropě podceňovaný zdroj inovací pro armádu
