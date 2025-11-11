V Německu vypukl zajímavý spor, který ilustruje, v jak nejistých časech se ocitá obrana Evropy a průmysl, který má pro tuto obranu vyrobit co nejrychleji co nejvíc co nejefektivnějších zbraní. Německé dilema prožívají všechny evropské armády a řeší ho i armáda americká. V sázce je budoucnost obřích investic zajišťujících bezpečnost obyvatel.

Pro Česko má německý spor ještě dopad v tom, že krom toho, že by se posilovaný bundeswehr měl stát páteří evropských sil, tak spousta českých firem už je nebo by se ráda stala  subdodavateli německých výrobců.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • - Na co upozornil šéf německého start-upu
  • - Jaké dilema řeší vojenští plánovači
  • - Jaký je v Evropě podceňovaný zdroj inovací pro armádu
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se