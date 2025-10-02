Na zářijových Dnech NATO v Ostravě se za přítomnosti ministryně obrany Jany Černochové (ODS) odehrála nenápadná ceremonie. Zástupci německo-francouzského zbrojařského obra KNDS a české firmy Ray Service podepsali u svých spolusousedících stánků důležité memorandum. Povede k tomu, že se v Česku začnou vyrábět pásy pro nové tanky Leopard a další pásová vozidla, na která nyní přichází množství objednávek.
KNDS je výrobcem tanků Leopard 2A8, jež si nedávno objednala i česká vláda. Ta se připojila ke smlouvě zbrojaře s německým kabinetem, který tuto možnost nabídl dalším evropským partnerům. Vzniká tak objednávka na stovky nových tanků, čímž se zrychlí a zefektivní jejich výroba. A v ní se otevírají nové možnosti pro řadu českých firem.
Co se dočtete dál
- Co už české firmy pro výrobce obrněnců dělají.
- Jaké jsou další možnosti.
- Proč Němci chtějí české dodavatele.
