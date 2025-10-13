Mezi končící a chystanou vládou se rodí další možný střet. Tentokrát s důsledky na zahraniční politiku i na válku Ruska proti Ukrajině.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka začátkem října oznámil, že vládě navrhne, aby Ukrajině darovala všech 30 nově modernizovaných tanků T-72M4CZ. Ty až do konce prvního válečného roku (2022) tvořily základ výzbroje jediné české tankové jednotky, 73. praporu. A čerstvě prošly modernizací za víc než miliardu.
Jenže klíčoví politici, kteří v hnutí ANO tvoří obrannou politiku, jsou silně proti plánu a tanky chtějí nechat v české armádě.
Co se dočtete dál
- Jak se staví k poslání tanků na Ukrajinu klíčoví politici hnutí ANO.
- A jak je vlastně celý projekt opravy T-72M4CZ daleko.
