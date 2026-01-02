Během prvních měsíců invaze Ruska se mnoho ukrajinských dobrovolníků – mužů i žen – připojilo k ozbrojeným silám Ukrajiny (Zbroyni Syly Ukrainy – ZSU), aby chránili svou vlast. Počáteční schopnost ZSU odrazit mnohonásobně větší ruskou armádu překvapila celý vnější svět. Stejně překvapivá byla schopnost Ukrajiny udržet do značné míry frontovou linii proti Rusku. Jen málo jiných evropských národů by toho bylo schopno.
Od roku 2023 je však nábor ukrajinských mužů a žen do vojenské služby stále větším problémem. Roste nejistota mezi těmi, kteří už slouží a nevědí, kdy budou demobilizováni, i těmi, kteří se mobilizaci zatím podařilo vyhnout. Pro celou ukrajinskou společnost je to značně demoralizující.
