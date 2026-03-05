Velká většina nejbližších amerických spojenců neměla tušení, že se Donald Trump chystá zaútočit na Írán. I ty nejvýznamnější země Evropy jako Německo či Francii Bílý dům informoval jen pár minut před sobotním začátkem války. A třeba italská premiérka Giorgia Meloniová, která má přitom k Trumpovi ideologicky blíž než lídři Německa, Francie nebo Velké Británie, nedostala informaci vůbec žádnou.
Přesto jsou to právě Evropané, na koho důsledky konfliktu dopadají nejvíc. A kdo je pocítí ještě silněji, pokud se bude protahovat. Tedy samozřejmě s výjimkou lidí žijících přímo v regionu. Přitom platí, že země EU nebo Británie mají jen minimální možnosti, jak vůči USA, Izraeli či Íránu prosadit vlastní zájmy.
Co se dočtete dál
- Jak může pokračující válka ohrozit bezpečnost Evropy i Ukrajiny.
- Jak velká migrační krize by mohla propuknout.
- Proč jsou nyní země EU obzvlášť zranitelné, pokud jde o dodávky zemního plynu.
