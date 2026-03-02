Jméno bývalého pražského primátora Pavla Béma (ODS) si velká část veřejnosti spojuje s odposlechy kolem odsouzeného podnikatele Romana Janouška, předraženým projektem Opencard nebo utracenými miliony za přípravu zimní olympiády. Vystudovaný psychiatr se pak v roce 2013 z politiky stáhl a věnoval se jen své profesi. Před dvěma měsíci se však po pauze vrátil do veřejné funkce. Stal se hlavním poradcem pro oblast drog a závislostí premiéra Andreje Babiše (ANO). A to přesto, že je stále aktivním členem ODS.
Ve společnosti se podle Béma množí problémy, které je potřeba urychleně řešit – od nikým nehlídaného prodeje látek jako HHC přes závislosti nezletilých na telefonech po vysokou spotřebu alkoholu. To ho přimělo nabídku od hnutí ANO přijmout.
„Je pět minut po dvanácté, a pokud nezačneme něco dělat, u nadcházející generace z pohledu veřejného zdraví zpláčeme nad výdělkem. Vidím to denně v psychiatrické a adiktologické ordinaci. Nová vláda vnímá tuto oblast jako jednu z priorit. Proto jsem po několikaměsíčním zvažování řekl ano,“ vysvětluje v rozhovoru s HN.
Proč jste se po letech vrátil do veřejné role?
Roli národního protidrogového koordinátora vnímám jako výsostně expertní. Není to úplně návrat, protože v Radě vlády pro politiku závislostí jakožto odborník radící premiérovi sedím asi 30 let. Na druhou stranu nová vláda vždy reprezentuje okno příležitosti, ale také okno hrozeb.
Co se dočtete dál
- Jak Bém zpětně vnímá své kauzy spojené s působením v roli primátora.
- Proč se nyní rozhodl stát poradcem Babišovy vlády.
- Co jsou jeho hlavní priority v oblasti řešení drogových závislostí v Česku.
