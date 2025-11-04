Ruská plnohodnotná invaze se ještě chystala a většina západních analytiků si myslela, že Ukrajina nemá šanci, když dva bývalí vysoce postavení američtí generálové a přední francouzský stratég vydali v roce 2021 knihu Budoucí válka a obrana Evropy. Předvídali v ní ruský útok na východním křídle aliance na Evropu, která – v jejich pojetí – má dostatek vojáků, zbraní i moderních dopravních prostředků, jako jsou rychlovlaky hlídané drony, kterými se dopravují západní posily na východní bojiště.
Podmínkou úspěšné obrany byly v jejich očích investice do infrastruktury a do techniky, stejně jako do nových vojáků. Kdyby tahle podmínka nebyla splněna, vzroste podle nich možnost použití jaderných zbraní. „Nebezpečí je, že pokud by evropské síly byly buď příliš slabé, nebo příliš pomalé, nebo by americké jednotky byly zaměstnané jinde, sníží se práh pro použití jaderných zbraní v evropské válce,“ vysvětlovali John Allen, bývalý velitel jednotek NATO v Afghánistánu, Ben Hodges, bývalý velitel amerických jednotek v Evropě, a Julian Lindley-French v jednom z prvních pokusů, jak široké veřejnosti představit možný scénář vývoje konfliktu v Evropě – a vysvětlit, co je potřeba udělat pro jeho odvrácení.
Mezitím se situace v Evropě změnila k horšímu. Jejich kniha vyšla na konci prvního mandátu Donalda Trumpa, který hrozil odchodem z NATO, a v době, kdy se u hranic s Ukrajinou začaly hromadit ruské jednotky určené pro pozdější invazi. Od té doby se podobných scénářů načrtlo mnoho, protože ruská invaze na Ukrajinu zrychlila vývoj mezinárodních vztahů i válečné technologie a především strategického uvažování o tom, co je a co není možné.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá německý scénář ruského útoku.
- Na co budou Rusové cílit nejvíc.
- Proč je Evropa slabá.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.