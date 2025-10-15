Sociální demokraté, menší koaliční partner německé vlády, na poslední chvíli v úterý potopili už domluvený vládní návrh na znovuzavedení vojenské služby. Ten by nové rekruty vybíral v první fázi na základě losu, a nikoliv povinnosti pro všechny. „Bundeswehr potřebuje víc vojáků, ale los není šťastné řešení. Dobrovolníků také nemusí být dost. Přitom veřejnost povinnou vojenskou službu podporuje,“ vysvětlil pro HN poslanec vládní strany CDU a její mluvčí pro zahraniční politiku Roderich Kiesewetter.
Bývalý dělostřelecký důstojník v rozhovoru, který se konal na konferenci Forum 2000, naznačil, že německá veřejnost je obnovení vojenské služby nakloněnější než vládní politici. Z jeho slov vyplývá, že snahu vlády o posílení obrany Německa – a tím i celé Evropy – zároveň podkopává právě sociální demokracie, v níž pořád přežívá přesvědčení, že Berlín by měl brát ohledy na Moskvu.
