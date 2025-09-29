Neoznačené drony neznámého původu kroužící naposledy o víkendu nad dánskými letišti  způsobily, že země na celý týden zakázala provoz jakýchkoliv civilních bezpilotních prostředků. Kodaň totiž hostí ve středu neformální summit Evropské unie a ve čtvrtek schůzku hlav 47 států a vlád Evropského politického společenství.

Na posílení protidronové ochrany mezitím posílají Dánsku své prostředky například Německo, Francie či Švédsko. A zbytek Evropy si klade otázku, zda se jim může stát něco podobného a zda mají dost prostředků, jak podobným provokacím čelit. Dánové oficiálně tvrdí, že nevědí, kdo drony vyslal, ale neoficiálně je to podle expertů jasné: bylo to Rusko, které se snaží vyvolat v Evropě chaos.

