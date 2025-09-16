Poláci podobně jako většina evropských členů NATO zaspali v přípravě na ochranu svého vzdušného prostoru před pomalu a nízko letícími drony. Schopnosti těchto strojů se ve válce na Ukrajině vyvíjejí rychle, stejně jako možnosti, jak se jim bránit. Zásah nizozemského letounu F-35 drahými střelami proti třem levným ruským dronům v polském vzdušném prostoru ukázal, že je potřeba rychle zavést efektivní a ekonomicky přijatelnou obranu. Použít na dron v hodnotě několika tisíc dolarů raketu za více než milion nedává smysl.

Vrtulníky českých speciálních sil nyní v Polsku vítají, ale představují jen jednu na Ukrajině vyzkoušenou možnost, jak se dronům bránit: sestřelovat je za letu palubními zbraněmi. Největším problémem je přesné zaměření dronů. K tomu jsou potřeba specifické typy radarů a jejich propojení s řízením palby. V Česku nyní vzniká – i pro Polsko – další řešení, které pomůže vylepšit obranu východní hranice NATO.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co kromě vrtulníků nabízejí Polsku proti dronům Češi.
  • Proč Evropa zaostává v obraně proti dronům dlouhého doletu.
  • Jaké protidronové systémy jsou nejúčinnější.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se