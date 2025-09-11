Ukrajinci, každý den čelící stovkám ruských dronů a raket, se na sociálních sítích královsky baví. Dělají si legraci z toho, že Polsko za pomoci spojenců z NATO bylo schopné sestřelit tři nebo čtyři z asi dvacítky ruských dronů, které pronikly do polského vzdušného prostoru, to vše prostřednictvím nejmodernějšího bitevníku F-35 nizozemského letectva. To je v očích ukrajinských obránců naprosté selhání včetně použití neadekvátně drahé techniky proti dronům, které – jak se ukazuje – ani neměly výbušné hlavice, ale měly sloužit jen jako atrapy zahlcující protivzdušnou obranu.
Pro Severoatlantickou alianci jde o drahou, ale zřejmě nutnou lekci, aby se politici konečně rozhoupali k důležitým krokům, jako je nákup adekvátních prostředků protivzdušné obrany proti novým hrozbám, které představují třeba právě bezpilotní prostředky.
