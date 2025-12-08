Rok 2027 se zatím v předpovědích bezpečnostních analytiků objevoval hlavně jako termín, do kdy má být čínská armáda podle pokynů tamního vůdce Si Ťin-pchinga připravena k případné invazi na Tchaj-wan. Rýsuje se ale možnost, že tento rok bude klíčový i pro obranu Evropy. Spojené státy varovaly podle agentury Reuters evropské spojence v NATO, aby právě od tohoto roku byli připraveni nést sami veškerou zátěž konvenční obrany včetně sbírání zpravodajských informací nebo použití raket. Ty přitom evropské armády zatím ani nemají.
Evropané toto datum považují za naprosto nerealistické. Důvod je jasný – stačí pohled na to, jak pomalu se sami vyzbrojují a jaké všechny schopnosti naopak na rozdíl do nich mají Američané. Minulý týden zveřejněná americká bezpečnostní strategie ale ukázala, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa se chce zbavit odpovědnosti za obranu Evropy co nejrychleji – a Kreml čeká na příležitost.
Co se dočtete dál
- Kdy Evropa počítá s ruským útokem.
- Kdy se NATO může obejít bez Američanů.
- Co ukázalo cvičení v Karpatech.
