Úředníci ministerstva obrany dostávají v posledních dnech po schůzi šéfů finančních sekcí s ministryní Alenou Schillerovou (ANO) zajímavé dotazy od kolegů z jiných resortů. Ptají se, co všechno by bylo možné uznat jako výdaj na obranu. Český rozpočet a s ním i nový ministr obrany a vicepremiér Jaromír Zůna (za SPD) se totiž ocitli v kleštích: jak financovat modernizaci armády a navýšení požadavků NATO a zároveň neškrtat to, co už je v běhu a na co jsou uzavřené smlouvy. A ještě k tomu dodržet americkému prezidentovi slíbené zvyšování výdajů na obranu a udržet premiérem Andrejem Babišem nařízené pětiprocentní škrty personálu pro všechna ministerstva.

Jednou z cest, kterou se podle prvních indicií hodlá nová vláda vydat, je zahrnout do obranných výdajů všechno možné, co může s obranou souviset, stejně jako to dělala předchozí vláda Petra Fialy. Jenže až se v lednu přijedou z centrály NATO do Prahy o obranných výdajích bavit, bude mít Jaromír Zůna a jeho lidé v řadě případů složitý úkol některé z nich obhájit. 

