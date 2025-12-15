Při osobním setkání působí Jaromír Zůna jako opatrný člověk pečlivě vážící svá slova. Jméno má kromě hodnosti generálmajora obklopené čtyřmi akademickými tituly a za sebou kariéru v armádě včetně studia v USA, působení v mírových jednotkách v Bosně a Hercegovině a na velitelství jednotek NATO v Americe a v Polsku.

Z jazykové výbavy zaujímá arabština, kterou studoval v 80. letech při přípravě na kariéru vojenského rozvědčíka, kterou ovšem zhatila sametová revoluce.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou kariéru má za sebou nový ministr obrany.
  • Co pro něj bude největší výzvou.
  • Podle čeho bude možné hodnotit jeho první kroky.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se