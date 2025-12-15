Při osobním setkání působí Jaromír Zůna jako opatrný člověk pečlivě vážící svá slova. Jméno má kromě hodnosti generálmajora obklopené čtyřmi akademickými tituly a za sebou kariéru v armádě včetně studia v USA, působení v mírových jednotkách v Bosně a Hercegovině a na velitelství jednotek NATO v Americe a v Polsku.
Z jazykové výbavy zaujímá arabština, kterou studoval v 80. letech při přípravě na kariéru vojenského rozvědčíka, kterou ovšem zhatila sametová revoluce.
Co se dočtete dál
- Jakou kariéru má za sebou nový ministr obrany.
- Co pro něj bude největší výzvou.
- Podle čeho bude možné hodnotit jeho první kroky.
