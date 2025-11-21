Před třemi měsíci zmínil ministr zahraničí Jan Lipavský na konferenci Prague Defence Summit, že Česko by mělo mít ambice vyrábět vlastní rakety. Možná už v tu chvíli věděl, že česká skupina LPP podnikatelů Jiřího Sauera a Radima Petráše vyvíjí vlastní řízenou střelu. Nebo jen vyslovil ambici, která je vzhledem ke schopnostem domácího zbrojního a leteckého průmyslu logická.

Každopádně na v pátek skončené airshow v Dubaji, kde se na týden sešel celý světový aerospace, byla k vidění první v Česku vyvinutá raketa Narwhal. Dokáže letět v nízké výšce podzvukovou rychlostí kolem 750 kilometrů v hodině. Její dolet je 680 kilometrů, což vzdušnou čarou zhruba odpovídá délce území bývalého Československa. Na tuto vzdálenost dokáže raketa dopravit výbušninu o síle až 120 kilogramů. Kratší verze s náloží 40 kilogramů má dolet 730 kilometrů.

  • Jaké drony a rakety česká firma LPP vyrábí.
  • Co si o možnostech českých výrobců myslí velitel vzdušných sil.
  • Jaké další české firmy v Dubaji drony nebo motory vystavovaly.
