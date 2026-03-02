Lídři arabských zemí kritizují Írán, který ostřeluje jejich území s výmluvou, že napadá výhradně americké cíle. V důsledku teheránských útoků ale byly v Zálivu zasaženy i hotely, letiště, přístavy či průmyslové zóny. Podle stanice CNN jen na Arabském poloostrově zahynulo nejméně pět civilistů. Trpí také byznys. Saúdská Arábie byla po útocích nucena uzavřít největší ropnou rafinerii v Ras Tanura. V řadě arabských zemí neotevřely podniky ani obchody.
Co se dočtete dál
- Jak reagují Emiráty na íránské útoky.
- Proč umírají lidé v Iráku a Libanonu.
- Čím Teherán vyhrožuje Arabskému poloostrovu.
