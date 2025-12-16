Američtí, ukrajinští a evropští diplomaté nemohli uprostřed náročných jednání v Berlíně dostat z Kyjeva výmluvnější signál: 75 procent Ukrajinců podle v pondělí zveřejněného průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu odmítá jakýkoliv mírový plán, který by znamenal stažení z Donbasu nebo omezení počtu vojáků ukrajinské armády bez toho, aby Kyjev dostal jasné bezpečnostní záruky od západních spojenců.

A k tomuto A je v průzkumu řečeno i poměrně velké a silné B: 63 procent Ukrajinců je připraveno snášet utrpení války dál, tak dlouho, jak to bude potřeba. A 61 procent pořád podporuje prezidenta Volodymyra Zelenského i přes korupční skandál, který stál křeslo šéfa jeho kanceláře. To vše na počátku zřejmě nejhorší válečné zimy, která Ukrajinu čeká.

Co se dočtete dál

  • Jakou hru se snaží hrát prezident Zelenskyj s Trumpem.
  • Jakou roli hraje německý kancléř.
  • Proč je pro Evropany důležitý rok 2027.
