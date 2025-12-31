Evropané by se měli konečně probrat z letargie a uvědomit si, že se na ně Rusko chystá zaútočit, varoval krátce před koncem roku 2025 generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. „Jsme dalším cílem Ruska. Musíme být připraveni na válku v takovém rozsahu, jak ji zakusili naši prarodiče a praprarodiče,“ prohlásil se zjevnou narážkou na druhou světovou válku.
Podobně mluví taky řada dalších evropských politiků. Také předchozí český premiér a končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Evropa má „čtyři až šest let“, aby se na hrozbu ruské agrese připravila.
Estonsko, které je bezprostředním sousedem Ruska, ale situaci posuzuje o poznání střízlivěji. „Rusko nyní nemá v úmyslu zaútočit na žádnou z pobaltských zemí ani na žádný jiný stát NATO,“ prohlásil šéf estonské zahraniční zpravodajské služby Kaupo Rosin. „Zatím stále platí, že Rusko respektuje NATO a snaží se vyhnout otevřenému konfliktu,“ dodal v rozhovoru pro estonský server ERR.
Co se dočtete dál
- Jak nyní Rusko v reakci na evropské kroky pozměnilo svou taktiku.
- Jaké dva hlavní cíle vůči Evropě Rusko má a co by znamenaly pro Česko.
- Proč je k jejich naplnění nejblíž od roku 1949.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.