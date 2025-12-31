Evropané by se měli konečně probrat z letargie a uvědomit si, že se na ně Rusko chystá zaútočit, varoval krátce před koncem roku 2025 generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. „Jsme dalším cílem Ruska. Musíme být připraveni na válku v takovém rozsahu, jak ji zakusili naši prarodiče a praprarodiče,“ prohlásil se zjevnou narážkou na druhou světovou válku.

Podobně mluví taky řada dalších evropských politiků.  Také předchozí český premiér a končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Evropa má „čtyři až šest let“, aby se na hrozbu ruské agrese připravila.

Estonsko, které je bezprostředním sousedem Ruska, ale situaci posuzuje o poznání střízlivěji. „Rusko nyní nemá v úmyslu zaútočit na žádnou z pobaltských zemí ani na žádný jiný stát NATO,“ prohlásil šéf estonské zahraniční zpravodajské služby Kaupo Rosin. „Zatím stále platí, že Rusko respektuje NATO a snaží se vyhnout otevřenému konfliktu,“ dodal v rozhovoru pro estonský server ERR.

