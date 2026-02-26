Podle mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) byl loňský rok pro civilisty na Ukrajině nejkrvavější od roku 2022. V důsledku konfliktu na Ukrajině v roce 2025 zahynulo 2514 civilistů a 12 142 bylo zraněno, což představuje nárůst o 31 procent oproti roku 2024. Nicméně na začátku roku 2026 Kyjevský mezinárodní institut sociologie zjistil, že 65 procent Ukrajinců je stále připraveno snášet válku tak dlouho, jak bude nutné. Úroveň optimismu Ukrajinců ohledně budoucnosti země se na počátku roku 2026 nesnížila, ale naopak ve srovnání s lety 2024–2025 vzrostla.
Do jaké míry je tento postoj Ukrajinců projevem vynucené euforie, nebo odrazem pokračující odolnosti, zdrojů a potenciálu Ukrajiny v probíhající válce?
Co se dočtete dál
- Jak vysoké zadlužení ovlivní budoucí fiskální politiku Ukrajiny.
- Jak rychle Ukrajina rozvíjí svůj vojenský průmysl.
- Jak válka změnila ukrajinskou migraci a porodnost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.