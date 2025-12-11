Pojem „bezpečnostní záruky“ se v posledních měsících stal módním slovem v mezinárodních debatách o západní podpoře Ukrajiny. Po uzavření příměří bude zajištění bezpečnosti Ukrajiny ústřední součástí budoucí zahraniční pomoci. Zároveň ale zůstává tento pojem značně nedefinovaný.
Benjamin Tallis poznamenává, že pojem „bezpečnostní záruky“ může být zavádějící. Plná záruka bezpečnosti je nedosažitelnou iluzí nejen pro Ukrajinu, ale pro jakoukoli jinou zemi. V odborné diskusi se rozlišuje mezi zárukami a (slabšími) ujištěními, jakož i mezi pozitivními a negativními zárukami. Pozitivní bezpečnostní záruka, tedy slib, o který Ukrajina usiluje, obvykle znamená silný závazek poskytovatele chránit příjemce. Problémem jsou ale rozdílné definice a interpretace. Pokud nebudou tyto otázky vyřešeny předem, hrozí nebezpečí, že sliby, které termín „bezpečnostní záruky“ zdánlivě implikuje, nebudou splněny. A to by bylo nebezpečné nejen pro Ukrajinu. Podkopalo by to již tak otřesený evropský bezpečnostní řád.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou rozdíly mezi plnými bezpečnostními zárukami a slabšími ujištěními.
- Jaké jsou možnosti a rizika rozmístění zahraničních pozemních jednotek na ukrajinském území.
- Jaká je dnes vlastně role Spojených států.
