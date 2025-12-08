Nad nejmenovaným letištěm v Čechách se ozývá zvuk, který na ukrajinské frontě dva tisíce kilometrů odsud budí mezi vojáky děs. Kdesi vysoko v mracích bzučí motory dvou dronů. Jednoho průzkumného a druhého, kterému se říká vyčkávací munice nebo také kamikaze dron. Najednou se jeden z nich odmlčí, přejde do tichého klouzavého letu a za pár vteřin se ozve dutá rána a zavlní se maskovací síť na cvičném cíli uprostřed letiště. Nedaleko stojící skupinka lidí propukne v jásot.
Útočný dron Mace zvládl další test i před zraky zahraniční návštěvy. Za pár minut klouzavým letem přistává v trávě i průzkumný dron Stork a pracovníci firmy UAC diskutují s návštěvou o tom, co viděli: výsledek česko-ukrajinské spolupráce, do níž se v posledních měsících otiskuje čím dál víc také japonská stopa.
Co se dočtete dál
- Odkud se vzala v Česku továrna na drony.
- Jak se buduje kvalitní výroba na zelené louce.
- Jak omezit závislost na čínských dílech.
