Tenhle moment musel podle expertů dříve či později nastat: Kreml vyslal nad území cizího státu několik svých dronů. Ty pak Polsko ve spolupráci se spojenci z NATO v noci na středu sestřelilo. Několik domů přitom bylo částečně poškozeno. A na pár hodin byl přerušen provoz několika polských letišť včetně toho varšavského, obyvatelé východu Polska varovala policie, která s vojáky hledala zbytky sestřelených strojů.
Rusko vysílalo své drony nad Polsko a Litvu v poslední době relativně často. Média v takových případech většinou tvrdí, že jde o náhodu vzniklou chaosem při útoku na západoukrajinská města. Polské úřady se obvykle zdráhají potvrzovat, zda jde o ruské stroje, po zkušenosti s dopadem ukrajinské rakety před třemi lety, která zabila dva lidi. Ale odborníci si myslí něco jiného: Kreml testuje reakci členů Severoatlantické aliance a zároveň v duchu své taktiky hybridní války znervózňuje obyvatele i politickou elitu.
Co se dočtete dál
- Jak nejlépe sestřelovat ruské drony.
- Co testováním Polska Rusové sledují.
- Proč Polsku chybí ty správné zbraně.
