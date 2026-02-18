Polský prezident Karol Nawrocki může ohrozit vyzbrojení Polska. Varšava si totiž půjčuje největší balík peněz z programu EU nazvaného SAFE a určeného na vyzbrojení Evropy. A prezident váhá, zda podepsat zákon přijatý minulý týden parlamentem, který vyplácení unijních peněz na obranné projekty umožní. Je totiž pod tlakem konzervativní opozice, která v SAFE vidí nástroj „temného Bruselu“.
Polský spor je příkladem toho, jak v mnohých státech EU a NATO domácí politika komplikuje a zpomaluje zbrojení. Na něj přitom Evropa vydává čím dál víc peněz, aby odstrašila Rusko od případného útoku a snížila závislost na USA. Unijní program SAFE, schválený před rokem, má být jedním z nástrojů, jak se k levným půjčkám relativně rychle dostat.
Česko, na rozdíl od Polska nebo Rumunska či Maďarska, zůstalo skromné, a navíc ještě ani své tři projekty schválené nemá. I když by potřebovalo pokračovat v rychlé modernizaci armády nebo stavbě dálnic či železnic, která se dá také ze SAFE financovat.
Co se dočtete dál
- Proč se Poláci hádají o peníze z EU.
- Na co je určen program SAFE.
- Pro z něj Češi chtějí tak málo.
