Zbrojní výdaje členských států Evropské unie vzrostly v roce 2024 ve srovnání s předchozím rokem o devatenáct procent. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy Evropské obranné agentury. Starý kontinent tedy zbrojí rekordním tempem, protože 343 miliard eur, které dala Evropa v roce 2024, a odhadovaných 381 miliard v letošním roce je zatím historicky nejvíc.
Tyto výdaje se ale nepřeklápějí automaticky ve velký nárůst koupených zbraní, munice, nabraných vojáků nebo vývoj nových technologií. Evropské armády totiž zbrojí každá za sebe, a tím pádem nenakupují tak velké množství techniky nebo neinvestují tolik do výzkumu a vývoje spojeného s obranou jako třeba USA nebo Čína, které mají jen jednu armádu. Evropské země se také při nákupech snaží podpořit domácí výrobce, což vede mimo jiné k dražším výrobkům a rozdrobenému obrannému průmyslu.
Co se dočtete dál
- - Proč se mohou Evropané ve zbrojení těžko měřit s USA
- - Jakou roli hraje v investicích do obrany vesmír
- - Jak dlouho je potřeba vyšších investic do obrany
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.