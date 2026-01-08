Za více než dva roky, co Robert Fico vede svoji čtvrtou vládu, se do Bratislavy na návštěvu vypravili jen dva premiéři. Maďar Viktor Orbán a teď Andrej Babiš. Český premiér se slovenskými kořeny, slovíčky a přízvukem se na tiskové konferenci po setkání snažil navodit, že je potřeba se u východního souseda v mnoha věcech inspirovat a řešit hlavně energetiku nebo nájemní bydlení.
Doufejme, že Babišovo nadšení pro spolupráci se slovenskou vládou se omezí jen na společné zasedání vlád, plánované na 31. března, a případně spolupráci v energetice, o níž tak hluboce a zasvěceně mluvil zejména premiér Fico. Český premiér totiž svojí cestou a naznačenou spoluprací i v Evropské radě nabídl cestu z izolace slovenskému kolegovi, který je na evropské úrovni se svými názory a politikou osamocen jako kůl v plotě podporovaný hnijící (maďarskou) podpěrou.
Co se dočtete dál
- Proč je Fico v EU osamocen.
- Co byla Babišova nejmrazivější věta.
- V čem je Babišova naděje.
