Za více než dva roky, co Robert Fico vede svoji čtvrtou vládu, se do Bratislavy na návštěvu vypravili jen dva premiéři. Maďar Viktor Orbán a teď Andrej Babiš. Český premiér se slovenskými kořeny, slovíčky a přízvukem se na tiskové konferenci po setkání snažil navodit, že je potřeba se u východního souseda v mnoha věcech inspirovat a řešit hlavně energetiku nebo nájemní bydlení.

Doufejme, že Babišovo nadšení pro spolupráci se slovenskou vládou se omezí jen na společné zasedání vlád, plánované na 31. března, a případně spolupráci v energetice, o níž tak hluboce a zasvěceně mluvil zejména premiér Fico. Český premiér totiž svojí cestou a naznačenou spoluprací i v Evropské radě nabídl cestu z izolace slovenskému kolegovi, který je na evropské úrovni se svými názory a politikou osamocen jako kůl v plotě podporovaný hnijící (maďarskou) podpěrou.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je Fico v EU osamocen.
  • Co byla Babišova nejmrazivější věta.
  • V čem je Babišova naděje.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.