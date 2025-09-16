Korporace obecně, ale zvlášť ty ve finančním sektoru a pojišťovnictví, jsou sešněrované řadou regulatorních pravidel. Z umění zvládnout je všechna dodržovat se vyvinul obor zvaný compliance – po letech, kdy byl závislý jen na lidské síle, se do něho ve velkém dere umělá inteligence. Hlavní myšlenkou je využít AI k automatizaci a zefektivnění procesů, které byly dříve náročné na manuální práci a čas.

Česko bude mít v této hře silné zastoupení. V Praze roste start-up Myriad AI, který využívá systémy strojového učení, v nichž se velké jazykové modely trénují jinak než doposud – jde o složitý proces, kterému se říká transformátory. Je založený na hlubokém učení, které využívá takzvaný vícehlavový mechanismus pozornosti a umí dávat různé váhy různým částem vstupních dat.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co dělá start-up Myriad AI, jehož srdce bije v Praze.
  • Jací investoři a proč do něj vstoupili.
  • Jaký životopis má za sebou spoluzakladatel Jan Špidlen.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.