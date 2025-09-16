Korporace obecně, ale zvlášť ty ve finančním sektoru a pojišťovnictví, jsou sešněrované řadou regulatorních pravidel. Z umění zvládnout je všechna dodržovat se vyvinul obor zvaný compliance – po letech, kdy byl závislý jen na lidské síle, se do něho ve velkém dere umělá inteligence. Hlavní myšlenkou je využít AI k automatizaci a zefektivnění procesů, které byly dříve náročné na manuální práci a čas.
Česko bude mít v této hře silné zastoupení. V Praze roste start-up Myriad AI, který využívá systémy strojového učení, v nichž se velké jazykové modely trénují jinak než doposud – jde o složitý proces, kterému se říká transformátory. Je založený na hlubokém učení, které využívá takzvaný vícehlavový mechanismus pozornosti a umí dávat různé váhy různým částem vstupních dat.
Co se dočtete dál
- Co dělá start-up Myriad AI, jehož srdce bije v Praze.
- Jací investoři a proč do něj vstoupili.
- Jaký životopis má za sebou spoluzakladatel Jan Špidlen.
